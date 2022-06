Der Pfingstkönig zieht durchs Dorf - alter Brauch aus dem Baden-Badener Rebland

per Mail teilen

Sie stecken in einem Gestell aus Farnbüschel, gehen von Haus zu Haus und bitten um Geld und Speck: Pfingstkönige. In Varnhalt bei Baden-Baden ist der alte Brauch neu belebt worden.

"Der Pfingstkönig kommt" - dahinter steckt ein alter Brauch, vermutlich heidnischen Ursprungs, der seit 2016 durch Mitglieder der Kolpingsfamilie Varnhalt zu Pfingsten wieder neu belebt wird.

Pfingstkönig-Kostüm: Farnbüschel an Drahtgestellen

In den frühen Morgenstunden am Pfingswochenende werden dafür Farnbüschel in der Gegend von Varnhalt gesammelt und an kegelförmigen Drahtgestellen befestigt. Der Ort Varnhalt hieß früher Varnhalde, weil es dort viel Farn gab. Oben auf das Drahtgestell kommen dann noch zwei Pfingstrosen - fertig ist das Pfingstkönig-Kostüm.

Mit zwei Traggurten läßt sich die Apparatur hochheben. Für den Träger selbst kann das Ganze auf die Dauer ziemlich beschwerlich werden, denn so ein Pfingstkönig-Gestell wiegt zwischen zwölf bis 15 Kilogramm.

Heidnischer Brauch und Fruchtbarkeitsritual im Rebland

In früheren Jahrzehnten war der Brauch bis in die 1970er Jahre hinein auch in den anderen Reblandgemeinden Steinbach und Neuweier verbreitet. Vermutlich geht der Brauch auf das Mittelater zurück und war eine Art Fruchtbarkeitsritual, um das Wachstum auf Feldern und Weiden zu beschwören.

Varnhalt hieß früher Varnhalde, weil es so viel Farn im Dorf gab.

Margrit Liebich aus Varnhalt erinnert sich selbst noch an ihre Kindheit, als am Pfingstsonntag der Pfingstkönig, auch Pfingstreck genannt, an der Haustür erschien und um Geld und Speck bat:

Neben den Regionen im Schwarzwald, ist der Pfingstkönig-Brauch heute auch noch im Elsaß, im Allgäu, in Österreich und in Südtirol verbreitet.

Jugend der Kolpingsfamilie Varnhalt sammelt für guten Zweck

Seit ein paar Jahren hat die Jugend der Kolpingsfamilie Varnhalt den Brauch wiederbelebt, denn die Aktion dient einem guten Zweck: Die gesammelten Spenden fließen je zur Hälfte in die Jugendarbeit des Vereins und in ein soziales Hilfsprojekt wie zum Beispiel den Bau von Trinkwasserbrunnen in Afrika.