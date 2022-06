Rund 4.000 Menschen haben laut Festspielleitung die Pfingstfestspiele in Baden-Badener besucht. Auf dem Programm im Festspielhaus standen drei große Sinfoniekonzerte und mehrere kleine Konzertformate an verschiedenen Spielstätten in der Kurstadt. Auch im kommenden Jahr soll nach Festspielhausangaben die Zusammenarbeit mit dem SWR-Symphonieorchester fortgesetzt werden. Am Dirigentenpult wird dann SWR-Chefdirigent Teodor Currentzis stehen.