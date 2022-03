PFC-Umweltskandal und Vergiftung des Trinkwassers - Komposthersteller vor Gericht

Was ist PFC?

PFC steht für per- und polyfluorierte Chemikalien. Sie werden unter anderem zur Herstellung von atmungsaktiver Sportkleidung und in der Papierindustrie zur Herstellung von schmutz-, fett- und wasserabweisenden Papieren verwendet, wie etwa Einmalverpackungen von Fertiggerichten. PFC breiten sich schnell im Boden und in Gewässern aus. Einige der Verbindungen gelten als krebserregend.