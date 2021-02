per Mail teilen

Sieben Jahre nach dem Bekanntwerden des PFC-Skandals ist das Thema noch immer eine Belastung für die Menschen in der Region. Ackerflächen wurden mit den Chemikalien verseucht und in der Folge auch das Grundwasser. Oft bleiben bislang die Betroffenen alleine mit den Folgen und den Kosten. EIn Thema, dass auch die neue Landesregierung nach der anstehenden Wahl in Baden-Württemberg beschäftigen wird.