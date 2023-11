PFC / PFAS: Gift in Umwelt, Tier und Mensch

Sie sind überall: im Boden, im Grundwasser und sogar in unserem Blut. PFC / PFAS sind potentiell gesundheitsschädliche Chemikalien.

PFAS oder PFC, kurz für per- und polyfluorierte Chemikalien, sind Stoffe, deren Eigenschaften wir uns gerne zunutze machen: Sie weisen Wasser, Öl und Schmutz ab und sind in Regenjacken, Fassadenfarben, Pommes-Schälchen und Feuerlöschschaum.

Die PFAS / PFC-Chemikalien tauchen allerdings auch in der Leber von Eisbären auf, in Meeresproben, in Angelweihern, Trinkwasser oder auf Äckern. Das ist ein Problem, denn viele von ihnen sind krebserregend und einige stören den Hormonhaushalt. Einmal in die Umwelt gelangt, bauen sie sich kaum ab. Nach und nach werden immer mehr Fälle von Verunreinigungen durch PFAS / PFC bekannt, zum Beispiel in Mittelbaden, im Raum Rastatt.

Die Chemikalie PFC / PFAS ist weit verbreitet

NDR-Reporter Johannes Edelhoff hat in der Tagesschau über die Gefahren und Verbreitung von PFAS / PFC in Deutschland gesprochen. Ein internationales Team hat mehrere Wochen zur Verbreitung der Chemikalie recherchiert: