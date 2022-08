Neue US-Studie: Lösung für PFC-Skandal in Mittelbaden?

per Mail teilen

US-Wissenschaftler haben offenbar eine Möglichkeit entdeckt, gesundheitsschädliche PFC-Chemikalien abzubauen. Im Landratsamt in Rastatt blickt man mit großem Interesse auf die Studie. Die Lösung für den Umweltskandal in Mittelbaden?

Einem Forschungsteam um Chemikerin Brittany Trang war es gelungen, Chemikalien aus der Gruppe der gesundheitsgefährdenden PFC in unschädliche Bestandteile aufzulösen. Bisher galten diese stabilen und langlebigen Chemikalien als nicht aus der Umwelt entfernbar. Wie das Fachmagazin Science berichtete, stieß Trang im Labor nun auf eine Methode, PFC abzubauen.

Wie bewerten Experten aus Mittelbaden die Studie?

Beim Umweltamt der Stadt Baden-Baden war die Studie am Montag noch nicht bekannt, dafür aber bei der PFC-Geschäftsstelle im Rastatter Landratsamt. Dort hieß es, man blicke mit großem Interesse in die USA. Es sei aber noch zu früh, um an eine Gesamtlösung des PFC-Problems denken zu können.

Offen ist laut Landratsamt etwa, wie die im Labor erfolgten chemischen Verfahren in einer mit PFC verunreinigten Landschaft umgesetzt werden könnten und ob eine solche Eliminierung von PFC-Strukturen dann auch tatsächlich funktionieren würde.

Trotzdem sei man zuversichtlich, man wolle jetzt aber erst einmal weitere Ergebnisse abwarten, hieß es aus dem Landratsamt in Rastatt.

An welchen Lösungen des Problems wurde bisher gearbeitet?

Im Zusammenhang mit dem PFC-Skandal in Baden-Baden, dem Landkreis Rastatt und Mannheim hat man sich dem Thema bisher vor allem durch Filtersysteme genähert. Das Grundwasser wird in manchen Wasserwerken zum Beispiel durch Aktivkohlesysteme von der giftigen Chemikalie PFC befreit.

Für die Reinigung verunreinigter Böden gibt es bisher kein Patentrezept. Ein einfacher Bodenaustausch kommt aber wegen der Größe der betroffenen Fläche in Mittelbaden nicht in Frage. Das würde hunderte Millionen Euro kosten und das Problem nicht wirklich lösen. Denn die Erde bliebe ja verunreinigt und müsste entsorgt werden.

Welchen Ansatz verfolgt die US-Wissenschaftlerin mit ihrer Studie?

Statt PFC nur zu filtern, gelang es Trang und ihrem Team laut "Science", die langen Kettenmoleküle der Chemikalien bei ganz normalem Luftdruck und vergleichsweise milden 120 Grad Celsius zu zerteilen. Übrig blieben demnach lediglich harmlose Stoffe.

Allerdings arbeiteten die Forschenden im Labor mit vergleichsweise hohen PFC-Konzentrationen - weit über denen, die im PFC-verseuchten Erdreich bei Baden-Baden, Rastatt oder Mannheim zu finden sind. PFC-belastetes Material müsste also zuerst behandelt und die darin enthaltenen PFC konzentriert werden. Erst dann könnte die jetzt gefundene Methode möglicherweise auch den vom PFC-Skandal betroffenen badischen Gemeinden helfen.