PFC-verseuchte Erde kommt offenbar nicht nach Gaggenau-Oberweier

Auf der Suche nach einer Deponie für PFC-belastete Erde ist der Standort Gaggenau-Oberweier möglicherweise vom Tisch. Ein Beschlussvorschlag des Abfallwirtschaftsbetriebs rät von Oberweier ab.

Die Pläne des Landkreises Rastatt, die zentrale Mülldeponie "Hintere Dollert" in Gaggenau-Oberweier als Entsorgungslager für PFC-belastete Böden zu nutzen, wurden zuvor in der Bevölkerung heftig abgelehnt. Eine Bürgerinitiative befürchtete gesundheitliche Gefahren für die Anwohner und wehrte sich dagegen.

Gutachten rät von PFC-Bereich in Gaggenau ab

Nun können die Bürgerinnen und Bürger offenbar aufatmen. In einer Beschlussvorlage des Abfallwirtschaftsbetriebes im Landkreis Rastatt wird empfohlen, auf der Deponie in Gaggenau-Oberweier keinen PFC-Bereich einzurichten. Darin steht als Empfehlung:

"Von der Einrichtung eines PFC-Bereichs auf der Deponie Hintere Dollert wird abgesehen."

Jetzt geht die Suche nach einer PFC-Deponie weiter. Laut des Gutachtens, auf das sich die Beschlussvorlage bezieht, wären zwei Flächen in Rheinmünster-Stollhofen sowie eine Fläche in Bühl-Nord geeigneter, als die Deponie in Gaggenau-Oberweier.

Entscheidung im Kreistag erst Ende Juli

Der Betriebsausschuss des Kreistages soll am 6. Juli über den Beschlussvorschlag abstimmen. Am 27. Juli wird das Gutachten im Rastatter Kreistag vorgestellt. Frühestens dann kann eine endgültige Entscheidung über den Standort Gaggenau-Oberweier fallen.

Von Seiten der Bürgerinitiative heißt es, man freue sich, dass Gaggenau aus dem Fokus rücke. Das Problem sei aber nach wie vor in der Region. Die Bürgerinitiative will weiter kämpfen. Die Deponie in Gaggenau soll schließlich weiterhin ausgebaut werden, auch wenn keine PFC-belastete Erde dorthin kommt.

Die PFC-belasteten Böden gehen auf einen der größten Umweltskandale der Region zurück. Die Chemikalie kam im Landkreis Rastatt und dem Stadtkreis Baden-Baden bereits Anfang der 2000er Jahre durch verunreinigten Kompost auf die Äcker und gelangte so auch ins Trinkwasser.