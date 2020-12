Seit 2019 sitzt Petra Lorenz für die Wählergemeinschaft (Freie Wähler/Für Karlsruhe) im Karlsruher Gemeinderat. 2015 trat die gebürtige Pforzheimerin den Freien Wählern bei.

Lorenz arbeitete einige Jahre in der Pforzheimer Schmuckbranche, bevor die heute 53-Jährige Anfang der 2000er ihr eigenes Lederwarengeschäft zunächst in Bretten und dann in Karlsruhe eröffnete. 2007 wurde Lorenz als ehrenamtliche Richterin am Finanzgericht Stuttgart vereidigt und ist seit 2008 Handelsrichterin am Landgericht in Karlsruhe.