Das alte Feuerwehrhaus in Bruchsal ist ein geschichtsträchtiger Ort. Bis 1938 stand dort die Synagoge der Stadt. Eine Petition fordert jetzt, dass an der Stelle ein jüdischer Gedenkort entstehen soll.

Über 130 Juden aus der ganzen Welt haben sich an der Petition beteiligt. Sie alle haben Vorfahren aus Bruchsal und wollen sich bei den Plänen der Stadtverwaltung für die Neugestaltung des alten Feuerwehrhauses einbringen. Gesammelt hat ihre Ideen der Förderverein "Haus der Geschichte der Juden Badens" in einer Petition, die am Mittwoch der Stadt Bruchsal übergeben wurde.

"Die mehr als tausend Jahre gemeinsame deutsch-jüdische Geschichte sollte ebenso bekannt und weithin sichtbar gemacht werden, wie die Zeit der Vernichtung." Unterzeichner der Petition aus New York

Gedenkort soll mehr als nur ein Holocaus-Denkmal werden

Die Unterzeichner fordern, dass aus der alten Feuerwache in Zukunft ein "Haus der jüdischen Geschichte" werden soll. Der Ort solle nicht nur als Holocaust-Denkmal dienen, sondern auch die lange Geschichte der Juden in Bruchsal vor dem dritten Reich dokumentieren, heißt es in der Petition. SWR-Reporter Matthias Stauss hat sich genauer mit den Forderungen befasst:

Altes Feuerwerhaus Historischer Ort in Bruchsal

Der Standort des alten Feuerwehrhauses ist historisch sehr bedeutsam für die Stadt Bruchsal. Bis 1938 stand dort eine Synagoge. Sie wurde in der Reichspogromnacht im November 1938 von den Nationalsozialisten niedergebrannt.

Jahre später entstand an diesem Ort das Bruchsaler Feuerwehrhaus. Seit 2018 sucht die Stadt unter Beteiligung der Bevölkerung eine Nachnutzung für das Gelände, nachdem klar wurde, dass die Feuerwehr 2020 in die Bruchsaler Bahnstadt umziehen würde. Ende März stellte die Stadtverwaltung ihre Pläne für die Nachnutzung des Feuerwehrhauses vor.

Oberbürgermeisterin erwägt Mehrfachnutzung

Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick möchte unter dem Begriff „Denkort Fundamente“ örtliche und historische Bezüge berücksichtigen. Neben einem Gedenkort für das jüdische Leben in Baden soll auch ein Lernort für die benachbarte Handelslehranstalt und für die Bruchsaler Feuerwehrschule entstehen.