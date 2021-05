Nach monatelangen Querelen um die Führung des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe soll Ulrich Peters für drei Jahre als Intendant übernehmen. Der 65-Jährige folgt zum 1. September auf Peter Spuhler, dessen Vertrag nach massiver Kritik an seinem Führungsstil vorzeitig aufgelöst worden war. Das hat am Donnerstagabend der Verwaltungsrat des Theaters in einer Sondersitzung entschieden. Peters ist derzeit noch Generalintendant am Theater Münster. Er war Ende der 90er-Jahre für kurze Zeit Oberspielleiter am Badischen Staatstheater gewesen.