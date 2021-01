Das Peter-und-Paul-Fest in Bretten (Landkreis Karlsruhe) wird an diesem Wochenende ins Internet verlegt. Bis Montag wird 96 Stunden per Facebook, Instagram und YouTube virtuell gefeiert.

Seit Monaten bereiten die Macher das virtuelle Peter- und Paul-Fest in Bretten (Kreis Karlsruhe) vor. Sie haben viele Stunden Videomaterial gesichtet und Bilder zusammengetragen. Am Freitagabend um 19 Uhr eröffneten Stadtvogt Peter Dick und Oberbürgermeister Martin Wolff das virtuelle Fest auf einem eigenen Youtube-Kanal. Das Programm reicht von der Eröffnung über die Schlacht und den Zapfenstreich bis zum Schwartenmagenumzug am Montag. Interview zum virtuellen Peter-und-Paul-Fest in Bretten mit Gerhard Franck von der Vereinigung Alt-Brettheim: Das Programm im Netz gleicht dem des richtigen Festes. Auch Live-Einspielungen, aufgenommen ohne Zuschauer, soll es geben, darunter ein Kochduell zwischen der Garküche und dem Zehrhaus Paravicini. Das virtuelle Fest kann man unter peter-paul-fest.de miterleben.