Städtisches Klinikum: Weiterhin Personalnot wegen Corona

Während die Corona-Fallzahlen langsam zurückgehen, machen dem Städtischen Klinikum Karlsruhe weiterhin Personalausfälle zu schaffen. Nach Angaben der Klinikleitung gibt es aktuell einen hohen Krankenstand. Obwohl die allgemeinen Corona-Regeln weniger werden, gelten in den Krankenhäusern immer noch strenge Quarantänevorschriften. Dadurch steht ein großer Teil des Klinikpersonals wegen Corona-Infektionen nicht zur Verfügung. Ein Normalbetrieb ist daher immer noch nicht möglich, auch wenn die Intensivstationen nicht mehr überlastet sind, so die Klinikleitung. Am Städtischen Klinikum wird befürchtet, dass durch den Wegfall der Maskenpflicht jetzt noch mehr Mitarbeiter durch Corona-Infektionen ausfallen könnten. Daher appelliert das Klinikum, weiterhin Masken zu tragen.