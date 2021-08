Viele Freibäder im Raum Karlsruhe finden nicht ausreichend Saisonkräfte. In Ettlingen beispielsweise müssen das Albgau-Hallenbad und die Sauna deshalb geschlossen bleiben. Das gesamte Personal wird im Freibad benötigt. Durch die Corona-Hygieneauflagen brauche man zudem an jedem Becken eine Aufsicht und damit mehr Personal als sonst, so der Ettlinger Bäderleiter Daniel Daul. Ähnlich ist die Situation in Karlsruhe, wo kleinere Hallenbäder teilweise geschlossen bleiben müssen.