Immer mehr Personalausfälle am Städtischen Klinikum

Am Städtischen Klinikum Karlsruhe fallen fast 15 Prozent der Kapazität an Krankenbetten aus. Grund sind die coronabedingt dramatisch hohen Personalausfälle vor allem in der Pflege. Das Klinikum ist wie viele andere Krankenhäuser überlastet. Krankheit, Quarantäne oder Beschäftigungsverbot lassen die Zahl an verfügbarem Pflege- und Funktionspersonal gravierend sinken. Ohne dieses Personal können 140 Krankenbetten nicht mehr belegt werden, das sind rund 15 Prozent. Auch ganze Stationen mussten deshalb schon geschlossen werden. Zwar sind Sterblichkeit und Hospitalisierung mit der dominierenden Omikron-Variante im Vergleich zur Delta-Variante leicht rückgängig, was die Situation insgesamt etwas entspannt. Trotzdem steigen die Infektionszahlen auch beim Krankenhauspersonal weiter.