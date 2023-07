Im Sommer kommt es immer wieder zu Badeunfällen, bei denen Personen ertrinken. Für solche Einsätze gibt es ausgebildete Rettungshunde, die nach Leichen im Wasser suchen.

Sobald eine Person im Wasser als vermisst gilt, kommen bei der DLRG in Karlsruhe Rettungshunde zum Einsatz. Sie sind dazu ausgebildet, Menschen die ertrunken sind, mithilfe ihres Geruchssinns im Wasser zu orten.

Zu solchen Rettungshunden gehört auch die zweijährige Polly. Sie und ihr Frauchen Sarah Bühler sind gerade noch in der Ausbildung bei der DLRG in Weingarten (Kreis Karlsruhe). Hier trainieren sie alle zwei Wochen, um dann im nächsten Frühjahr die Prüfung zur Rettungshundeführerin und zum Rettungshund abzulegen.

SWR-Reporterin Fabiola Germer hat Sarah Bühler und ihre Hündin Polly bei einer Übung auf dem See begleitet:

Rettungshunde trainieren mit Leichentüchern

Um die Hunde zu trainieren, brauchen sie einen sogenannten Geruchsträger, mit dem sie Trockenübungen machen, um sich daran zu gewöhnen. Dieser wird beim Training dann im See versenkt. In Weingarten üben sie mit Stofftüchern, in denen zuvor Leichen eingewickelt waren, erklärt Uwe Hartmann von der DLRG. Er ist seit sieben Jahren bei der Rettungshundestaffel dabei und bildet den Nachwuchs aus. Auf die Frage hin, ob er selbst etwas von dem Geruch wahrnehmen könne, schüttelt er den Kopf.

"Ich als Mensch rieche nichts. Vielleicht ganz am Anfang, wenn wir sie frisch bekommen. Aber jetzt nicht mehr."

Die Tücher werden der DLRG von einem Bestatter aus der Region zur Verfügung gestellt. Für das Training schneidet Hartmann kleine Stücke vom Tuch ab und packt sie in ein löchriges Metallkörbchen. Das versenkt er an einer beliebigen Stelle im See und markiert den Punkt mit seinem Ortungsgerät. Dadurch kann er später vergleichen, wo die Auszubildende Sarah Bühler und ihre Hündin Polly später ihre Markierungen setzen.

Hündin Polly zeigt im Wasser, wo es lang geht

Hündin Polly und Frauchen Sarah Bühler fahren bei ihrer Übung in einem Motorboot über den See und grenzen gemeinsam das Gebiet ein, wo das Leichentuch liegen könnte. In einem realen Einsatz würden sie so das Suchgebiet nach der ertrunkenen Person abstecken, nach der im Anschluss Taucher im Wasser suchen würden. Ähnlich war das Vorgehen auch an einem Badesee in Forst (Landkreis Karlsruhe). Dort hat auch ein Rettungshund im Wasser nach einer möglicherweise vermissten Person gesucht.

Sarah Bühler von der DLRG mit Rettungshund Polly SWR

Geruch von Leichen im Wasser wahrnehmbar

Sobald Polly den Geruch des Tuches an der Wasseroberfläche wahrnimmt, zeigt sie das ihrem Frauchen. Die muss dann ganz genau beobachten und einschätzen können, welche Reaktion zur Gerucherkennung führt. Wenn Polly "anzeigt", wo sie den menschlichen Geruch wahrnimmt, setzt Sarah Bühler eine Markierung auf ihrem Ortungsgerät.

"Sie hat gejault und das ist die Vorstufe vom Bellen und das belohnen wir direkt."

Nach Unfall oftmals Erleichterung für Angehörige

Katja Imhof ist auch Rettungshundeführerin bei der DLRG und erklärt, dass es für Angehörige auch eine Erleichterung sein kann, wenn die ertrunkene Person gefunden wird. "Wenn wir jemanden im Wasser finden, ist es positiv, denn wir können den Angehörigen den Abschied ermöglichen", sagt Imhof.

"Für Angehörige ist es eine Erleichterung."

Wenn sie und die Hunde zu einem Einsatz gerufen werden, gehen sie auch schon davon aus, dass die Person tot ist, erklärt Imhof. "Ertrinkt eine Person dauert das nur wenige Minuten. Später steigt der Totgeruch dann nach oben", erklärt Katja Imhof. Die Hunde seien durch das Training mit den Leichentüchern auf den Geruch konditioniert.

Auswertung des Trainings von Katja Imhof von der DLRG und Sarah Bühler SWR

Nach etwa 20 Minuten ist das Training geschafft. Sarah Bühler und ihre Hündin konnten den Bereich gut eingrenzen. In einem Jahr haben die Beiden ihre Abschlussprüfung und können dann auf ihre ersten "echten" Einsätze gehen. Jetzt heißt es aber erstmal noch noch weiter trainieren.