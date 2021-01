per Mail teilen

Perry Rhodan feiert seinen 60. Geburtstag. 1961 erschien der erste von mittlerweile 3.100 Bänden der Science-Fiction-Serie in Rastatt und dass diese Bücher so erfolgreich werden, glaubte damals niemand.

Geplant waren zunächst rund 30 Romane rund um den Weltraumhelden Perry Rhodan, nun wird der 3.100. Roman veröffentlicht. Der Science-Fiction-Held begeistert seine Fans seit nunmehr 60 Jahren mit monatlich erscheinenden Geschichten. Die Romanhefte gibt es an jedem Kiosk.

Seine Mission hat sich in den letzten Jahren nicht verändert: Er will die Menschheit friedlich vereinen, um auch in der Zukunft bestehen zu können. Der neueste Perry-Rhodan-Roman heißt Sternenruf.

Augmented Reality im neuen Perry-Rhodan-Heft

Darin betritt Perry Rhodan erstmals neues Terrain, nämlich das der "Augmented Reality". Dabei können die Science-Fiction-Fans mit ihrem Smartphone Perry Rhodans Raumschiff in ihr eigenes Wohnzimmer projizieren.

Im neuen Heft gibt es erstmals Augmentend Reality. Dabei können die Leser einen QR-Code scannen und Perry Rhodans Raumschiff durch das Smartphone-Display im eigenen Wohnzimmer sehen. SWR

1961 erschien das erste Heft mit dem Titel "Unternehmen Stardust" im Pabel-Moewig Verlag in Rastatt. Viele Fans sind der Serie seither treu geblieben, aber es gibt auch immer wieder Science-Fiction-Begeisterte, die dazu kommen, zum Beispiel der 66-jährige Leo Beyrle aus Ettlingen.

"Es ist positive Science-Fiction. [...] Es hat sich sogar eine Art Perryversum aufgebaut." Leo Beyrle, Perry-Rhodan-Fan aus Ettlingen

Die Perry-Rhodan-Reihe gilt als eines der größten literarischen Projekte der Welt, umfangreicher als Harry Potter. Nirgendwo gibt es eine längere, fortlaufende Geschichte und ein Ende ist nicht in Sicht.