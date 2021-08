Laut der Hochwasservorhersagezentrale Karlsruhe (HVZ) steigen aktuell die Pegelstände der Flüsse in der Region aufgrund von Schneeschmelze und Regen wieder leicht an. Der Scheitelwert am Rhein vom Sonntag, 8,51 Meter, wird allerdings nicht mehr erreicht. Der Pegelstand von unter 7,50 Meter, der die Schifffahrt wieder erlaubt, kann vorausichtlich am Wochenende eintreten. Auch die Wasserstände an Murg oder Alb können bis morgen noch leicht ansteigen, werden dann aber, laut HVZ, ab Freitag deutlich zurückgehen.