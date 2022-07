Eine Pedelec-Fahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Oberderdingen (Kreis Karlsruhe) am Mittwochmorgen lebensgefährlich verletzt worden. Eine junge Autofahrerin hatte die 69-Jährige aus noch ungeklärter Ursache beim Vorbeifahren gestreift. Die Fahrradfahrerin prallte dabei auf die Fahrzeugfront und wurde anschließend in den Graben geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt.