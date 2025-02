per Mail teilen

Die Paulaner-Gruppe übernimmt den Produktionsstandort der Brauerei Hatz-Moninger in Karlsruhe. Paulaner will hier große Mengen von Softdrinks produzieren. Hatz-Moninger bleibt erhalten.

Der Produktionsstandort der Brauerei Hatz-Moninger im Karlsruher Stadtteil Grünwinkel wird von der Paulaner-Gruppe übernommen. Die Arbeitsplätze bleiben laut der Geschäftsführung erhalten. Paulaner will in den Anlagen künftig Softdrinks herstellen. Hatz-Moninger will ein altes Gebäude auf dem Gelände für die eigene Produktion mit großem Aufwand umbauen.

23 Beschäftige von Hatz-Moninger wechseln zu Hoepfner

Am Freitag wurden die Beschäftigten von Hatz-Moninger in Karlsruhe über den Inhalt des Vertrags informiert. Die Paulaner-Gruppe und die Familie Scheidtweiler für Hatz-Moninger halten darin fest, dass Paulaner den Produktionsstandort im Stadtteil Grünwinkel als weitere Betriebsstätte übernimmt, und zwar voraussichtlich zum 1. März.

Der Standort Grünwinkel bietet unserer Gruppe aufgrund seiner Infrastruktur und Lage gute Voraussetzungen für den weiteren Ausbau eines zukunftsstarken Netzwerkes.

23 Produktionsbeschäftigte von Hatz-Moninger bekommen mit der Privatbauerei Hoepfner einen neuen Arbeitgeber. Hoepfner ist eine Tochter von Paulaner. Die restlichen neun Beschäftigten am Standort bleiben bei Hatz-Moninger.

Dieses Gebäude in Karlsruhe-Grünwinkel soll für die künftige Produktion von Hatz-Moninger umgebaut werden SWR

Historisches Silogebäude auf Brauerei-Gelände wird umgebaut

Die Produktion von Hatz-Moninger in Karlsruhe bleibt erhalten. Dafür soll ein altes Gebäude der Brauerei auf dem Gelände bis Ende des kommenden Jahres für über sechs Millionen Euro saniert und komplett umgebaut werden. Neben der Produktion ist in dem historischen Bauwerk eine Gastronomie und eine Erlebnisbrauerei geplant.

Der Abschluss führt viele Bereiche einer guten Nutzung zu!

Die bestehende Produktionsstätte sei für Hatz-Moninger zu groß. Mit Paulaner habe man einen Partner gefunden, der die Möglichkeiten der Anlagen hervorragend nutzen könne, so Dorothee Scheidtweiler, Geschäftsführerin von Hatz Moninger.

In der Übergangszeit bis zur Fertigstellung der neuen Produktion im alten Silogebäude sollen die Biere von Hatz-Moninger weiterhin in der bestehenden Anlagen in Karlsruhe-Grünwinkel hergestellt werden.