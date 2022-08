Ein Fußgänger ist am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Karlsbad (Kreis Karlsruhe) ums Leben gekommen. Eine Seniorin soll den Mann versehentlich überfahren haben.

Eine 89 Jahre alte Seniorin hat in Karlsbad (Kreis Karlsruhe) am Dienstagmittag wohl aus Versehen einen Mann überfahren. Das teilte die Polizei in ihrem Bericht mit. Der 58-jährige Fußgänger wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Wie die Polizei mitteilte, war die Autofahrerin aus noch ungeklärter Ursache "versehentlich auf das Gaspedal ihres Wagens mit Automatikgetriebe" geraten. Ihr Fahrzeug habe beschleunigt und sei auf den Gehweg geraten.

Fußgänger von Auto erfasst

Dort erfasste das Auto von hinten den Fußgänger. Er wurde über die Windschutzscheibe und das Dach auf den Boden geschleudert. Im Anschluss kollidierte das Auto der Seniorin mit einem geparkten Wagen. Die 89-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.