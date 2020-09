Geparkte Autos nehmen in den Städten viel Platz weg. Darauf wollen die Veranstalter des so genannten Parking Day am Freitag in Karlsruhe aufmerksam machen. Coronabedingt findet der Aktionstag in diesem Jahr dezentral über das ganze Karlsruher Stadtgebiet verteilt statt: An insgesamt siebzehn Standorten können Interessierte z.B. Lastenfahrräder als Alternative zum Auto testen.