Aktionen zum "Parking Day" in der Region

In der Region beteiligen sich am Freitag zahlreiche Gruppen und Initiativen am "Parking Day". Dabei wird unter anderem in Karlsruhe und Rastatt gegen den Flächenfraß durch den Autoverkehr demonstriert. Der Aktionstag soll zeigen, wieviel Platz und damit Lebensqualität Autos in Städten wegnehmen. In Karlsruhe werden Teilnehmer des "Parking Day" an mehr als 30 Stellen Parkplätze besetzen. Dort wird es Infostände, Konzerte, Bastelaktionen und spontan eingerichtete Straßencafés geben. Auch in Pforzheim, Bühl und Rastatt werden Parkflächen kreativ umgestaltet. Die Kommunen unterstützen den Aktionstag, indem sie zeitweilige Parkverbotszonen ausweisen. Der "Parking Day" wurde 2005 in San Francisco ins Leben gerufen.