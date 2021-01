Die Parkgebühren in Karlsruhe steigen im Sommer deutlich. Das hat der Gemeinderat am Dienstag beschlossen. Ab 1. Juni kostet eine Stunde Parken in der Karlsruher Innenstadt 4 statt bisher 2,50 Euro. Im anschließenden Tarifbezirk steigen die Gebühren ebenfalls auf vier Euro, allerdings für zwei Stunden Parkzeit. Der geplanten drastischen Verteuerung von Tagestickets an Krankenhäusern und Altenheimen stimmten die Gemeinderäte nicht zu – hier soll noch einmal nachgebessert werden. Zudem hat der Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss gefasst, der die umfassende Sanierung hunderter städtischer Gebäude betrifft. Sie sollen in den kommenden Jahrzehnten unter anderem energietechnisch auf den neusten Stand gebracht werden mit dem Ziel, 2040 eine klimaneutrale Verwaltung zu haben.