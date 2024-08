Entflohenes Papageien-Pärchen hält Ettlingen-Spessart auf Trab

„Saky“ Spanos aus Göppingen entschied sich 2019, seinen Job als Kfz-Mechaniker an den Nagel zu hängen. Während seiner Elternzeit hatte er gemerkt, wie gern er für kleine Kinder da ist und beschlossen, das zu seinem Beruf zu machen. Jetzt hütet er zwischen fünf und sechs Kleinkinder im Alter von null bis drei Jahren als „Tagesvater“. Wie viel Freude da macht, aber auch, wie vielen Vorurteilen er begegnet: als Mann in diesem Job und dann noch mit Migrationshintergrund, das erzählt er in der Landesschau.