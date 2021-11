Paketbote soll Schmuckfirma mehrfach bestohlen haben

per Mail teilen

Ein Paketbote soll in Pforzheim Schmuck im Wert von mindestens 100.000 Euro gestohlen haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, steht der 47-Jährige im Verdacht, seit Anfang Oktober mehrere Paket-Sendungen von einer Schmuckfirma entwendet zu haben. Der Beschuldigte wurde gestern festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Dem Paketboten wird gewerbsmäßiger Diebstahl vorgeworfen. Nach der Festnahme habe es auch Durchsuchungen gegeben, so die Staatsanwaltschaft.