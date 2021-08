per Mail teilen

Bei einem Unfall auf dem Gelände eines Logistikzentrums in Malsch ist ein Paketdienstfahrer schwer verletzt worden. Er prallte am Mittwochabend mit seinem Lieferwagen auf einen dort abgestellten Container. Der Zusteller wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach Polizeiangaben haben offenbar akute gesundheitliche Probleme des Fahrers den Unfall ausgelöst.