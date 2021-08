per Mail teilen

Rund 100 Radfahrerinnen und Radfahrer machen beim diesjährigen "Pacemakers-Marathon" mit. Die Radtour über 240 Kilometer ist in Bretten gestartet und mit ihr die klare Botschaft der Demonstranten.

Eine friedliche und gerechte Welt ohne Atomwaffen - dafür setzen sich die Teilnehmer seit Jahren ein. In diesem Jahr findet der "Pacemakers-Marathon" zum 17. Mal statt.

Nach dem Start in Bretten (Kreis Karlsruhe) führt die Route die rund 100 Demonstranten über Neckargmünd, Mannheim, Neustadt an der Weinstraße und Landau wieder zurück nach Bretten. Insgesamt legen sie damit rund 240 Kilometer zurück - weniger als sonst. Und auch die Teilnehmerzahl ist wegen Corona kleiner als in den Jahren zuvor.

Aktion zum Jahrestag der Atombombenabwürfe im Zweiten Weltkrieg

Konkret fordern die Demonstranten in diesem Jahr den Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag. Außerdem soll die Beschaffung neuer Atomwaffen-Trägerflugzeuge für die Bundeswehr gestoppt werden. An mehreren Orten entlang der Strecken sind Kundgebungen geplant, unterstützt von Stadtverwaltungen, Kirchen und lokalen Friedensgruppen.