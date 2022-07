per Mail teilen

Für den Nachmittag werden auch in der Region wieder deutlich erhöhte Ozonwerte erwartet. Die Karlsruher Landesanstalt für Umwelt (LUBW) rechnet mit einer Überschreitung des Schwellenwertes von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Der Wert wurde am Montagabend bereits in Baden-Baden überschritten. Die LUBW empfiehlt empfindlichen Menschen, körperliche Anstrengungen im Freien zu meiden.