Frühling & Ostern: Bunte Blumen aus Grötzingen gegen das Krisengrau

Tulpen und andere Frühlingsblumen spießen in den Gewächshäusern der Hagsfelder Werkstätten in Grötzingen. Bunte Farben zur Osterzeit sind gefragter denn je.

"Ich glaube, dass es dieses Jahr extremer ist. Durch das ganze politische Geschehen und die Corona-Zeit. Die Leute wollen wieder frische Farbe haben", sagt die Leiterin der Floristk-Gruppe Maria Kappler.

Dekoware ist schwierig zu bekommen

Zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in der Floristerei. Blumensträuße für Wochenmärkte werden hier gebunden, aber auch schon Osterkränze und -gestecke. "Jedes ist ein Unikat", sagt Kappler. Und trotzdem ist die Auswahl in diesem Jahr beschränkt.

Dekoelemente sind nicht so einfach zu bekommen, wie in den Jahren zuvor. "Die Großhändler haben lieferschwierigkeiten. Man muss nehmen, was man bekommt", sagt Kappler. Seit fast 20 Jahren arbeitet sie als Floristin.

Frühlingsblume Nr. 1: Die Tulpe

In den Gewächshäusern sprießen vielerlei bunte Frühlingsblumen. Darunter auch Tulpen, die hier heranwachsen. Sie werden mit noch geschlossenen Knospen geernet, in geöffnetem Zustand sind sie nicht beliebt: "Die kaufen die Kunden nicht gerne", so Kappler.

"Tulpen waren früher so teuer wie Gold."

Jeder Tulpenstil geht durch die Hände von Floristin Ute Schmitz. Mit einer Schubkarre werden die frisch geernteten Tulpen zur Floristerei transportiert und dort gebündelt oder zu Blumensträußen gebunden. "Gerade die Vielfalt der Tulpen gefällt mir, ich mag die Tulpenzeit ganz gern", sagt sie. Außerdem seien Tulpen nicht so teuer und würden lange halten.

Die Floristerei ist Teil der Hagsfelder Werkstätten in Grötzingen bei Karlsruhe. Hier arbeiten Menschen mit Behinderung - die meisten von ihnen haben eine psychische Beeinträchtigung. Mit Blumen zu arbeiten ist dabei toll, findet Schmitz. "Weil man jeden Tag etwas Buntes um sich herum hat."