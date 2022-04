Zurück zur Kultur - Osterfestspiele kehren ins Festspielhaus zurück

Mit Tschaikowskys Oper "Pique Dame" beginnen am Samstag nach zwei Jahren Pause die Osterfestspiele im Festspielhaus Baden-Baden. Die Macher freuen sich auf die Rückkehr des Publikums.

Die Berliner Philharmoniker spielen erstmals unter dem aus Russland stammenden österreichischen Chefdirigent Kirill Petrenko in Baden-Baden. Orchester und Dirigent sind trotz des Krieges in der Ukraine voller Vorfreude, so Petrenko. Die Aufführungen seien in all dem Leid ein wichtiger Ort der Begegnung für die Menschen.

"Die Musik von Tschaikowsky ist Weltkulturerbe und die gehört uns allen. Die Freiheit Musik zu hören, ist die Freiheit der Demokratie!"

Russische Werke gerade in Zeiten des Kriegs relevant

Gleichzeitig sei es wichtig und richtig die großen Werke der russischen Kunst und ihre humanistische Botschaft zu zeigen. Petrenko warnte davor, die russische Kultur insgesamt zu verdammen und zu sanktionieren, das treibe die jungen Russen in die Arme Putins. Während der Osterfestspiele wird außerdem zu Spenden für die Uno-Flüchtlingshilfe aufgerufen, Petrenko selbst werde 100.000 Euro beisteuern.

"Es ist das Baden-Badener Gefühl. Die Tulpen blühen, die Menschen strömen. Das macht den Geist der Freiheit eigentlich auch aus."

Hoffnungsschimmer in einer düsteren Zeit

Die Baden-Badener und andere Kulturfans freuen sich auf ein Musikfest. Diese Osterfestspiele bedeuten für viele einen kleinen Hoffnungsschimmer bei all den dunklen Nachrichten. Auch die auftretenden Künstler können es kaum erwarten.

"Wir freuen uns wahnsinnig auf Baden-Baden. Wir haben sehr lange warten müssen, damit wir endlich in den Orchestergraben steigen können."

Stadt Baden-Baden hat sich für Osterfestspiele herausgeputzt

Seit mittlerweile zehn Jahren werden die Osterfestspiele von einem passenden Bepflanzungskonzept in der Baden-Badener Innenstadt begleitet. In diesem Jahr sollen sie die "Pique Dame" repräsentieren.

Rote Ranunkeln, und roter Goldlack bilden zusammen mit rot-weißer Bellis und weiße Vergissmeinnicht eine Komposition.