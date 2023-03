In Baden-Baden beginnen am ersten April die traditionellen Osterfestspiele. Am Dirigentenpult der Berliner Philharmoniker steht Kirill Petrenko.

Die Osterfestspiele mit den Berliner Philharmonikern gibt es im Baden-Badener Festspielhaus seit zehn Jahren. Zum Jubiläum blicken Klassikfans aus aller Welt in die Kurstadt an der Oos. Im Zentrum der Festspiele steht die Oper "Die Frau ohne Schatten" von Richard Strauss.

Bühnenbild der Oper "Die Frau ohne Schatten" Festspielhaus Baden-Baden, Martin Sigmund

Noch nie zuvor wurde in Baden-Baden für ein einziges Festival ein vergleichbarer Aufwand betrieben. Fast zweihundert Menschen sind an der Opernproduktion unmittelbar beteiligt. Die Bühne, die zu den größten Europas zählt, kommt an Kapazitätsgrenzen. Die Kulissenbauer arbeiten seit Wochen an dem aufwendigen Bühnenbild, das eigens für die Produktion in Baden-Baden angefertigt wurde.

Bühnenbildner Paul Zoller zeigt die Antriebe für die Kulissen SWR Patrick Neumann

Die etwa acht Meter hohen Kulissen werden während der mehr als vierstündigen Oper von Technikern per Fernsteuerung über die Bühne dirigiert. Die elektrischen Antriebssysteme stammen ursprünglich von Flugzeugträgern. Sie wurden erfunden, um Flugzeuge auf engem Raum wenden zu können. Aus dieser ursprünglich militärischen Technologie entsteht in Baden-Baden nun Poesie.

Neben der Strauss-Oper gibt es an den zehn Festivaltagen in Baden-Baden auch Konzerte mit Werken unter anderem von Händel, Beethoven, Mahler und Schönberg. Auch Kammermusik-Konzerte der Berliner Philharmoniker sind an verschiedenen Orten in der Stadt geplant.

"Wir werden unsere Beziehungen zu Baden-Baden sicherlich nicht verlieren"

Die Osterfestspiele mit den Berliner Philharmonikern wird es in Baden-Baden nur noch bis zum Jahr 2025 geben. Danach kehrt das Orchester wieder an den ursprünglichen Veranstaltungsort Salzburg zurück. Man werde aber dennoch auch in Zukunft intensiv mit dem Orchester weiterarbeiten, so Baden-Badens Festspielhausintendant Benedikt Stampa.