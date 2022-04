Osterbotschaft der neuen Landesbischöfin: "An der Hoffnung festhalten"

Mit ihrer Osterbotschaft will die neue Landesbischöfin Heike Springhart dazu ermutigen, an der Hoffnung festzuhalten. Trotz allen Leids sei Ostern ein Fest des Lebens und des Friedens.

Wir haben es in den letzten Wochen mit der erschütternden Fratze des Kriegs und des Leids zu tun, so die neue Landesbischöfin der evangelischen Kirche in Baden, Heike Springhart. Jeden Tag müssten Bilder von gefoltertem, verwundetem und zerstörtem Leben auf den Straßen der zurückeroberten Städte in der Ukraine verarbeitet werden.

"Religion dürfe nicht als politische Waffe missbraucht werden"

Springhart mahnte an Karfreitag außerdem, dass Religion niemals für politische Zwecke instrumentalisiert und Teil von Kriegstreiberei werden darf.

"Das Kreuz Jesu offenbart die Zerbrechlichkeit und Selbstgefährdung der Kräfte, die für ein gutes Zusammenleben stehen."

Osterfest macht Hoffnung auf Versöhnung und Frieden

Trotzdem sei die Auferstehung an Ostern, an die Christen glauben, ein Symbol für Versöhnung und Frieden, woran man unbedingt festhalten müsse.

"Versöhnung und Frieden sind noch längst nicht erreicht, Karfreitag hat noch seine dunkle Macht. Aber mit Ostern rücken sie an den Horizont."

Heike Springhart betont in ihrer Botschaft zu den Feiertagen, dass für sie Ostern trotz allem die Hoffnung hält, stur auf die Kraft der Versöhnung, des Lebens und des Friedens zu vertrauen.