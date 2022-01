Der Baden-Badener Schachverein hat am Sonntag den deutschen Meistertitel geholt. Die Ooser Schachgesellschaft Baden-Baden OSG ist Rekordmeister und siegte auch am Wochenende gegen den SV Speyer-Schwegenheim. Die Schachbundesliga wurde im vergangenen Jahr wegen Corona unterbrochen. Die noch offenen Partien wurden am vergangenen Wochenende in Berlin nachgeholt.