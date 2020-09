Zum 14. Mal sind die Schachprofis der Ooser Schachgesellschaft die Mannschaftsmeister der deutschen Schachbundesliga. Bei dem Ligafinale am Sonntag in der Karlsruher Gartenhalle setzte sich die OSG gegen den SC Viernheim durch. In den Mannschaften der beiden Teams waren Schachgroßmeister aus elf verschiedenen Nationen beteiligt. Auch Deutschlands jüngster Großmeister Vincent Keymer war erfolgreich: Der 15-Jährige gewann fünf seiner sieben Spiele und belegte mit seiner Mannschaft aus Deizisau den dritten Platz. Wegen den Corona-Bestimmungen war in der Karlsruher Gartenhalle kein Publikum zugelassen.