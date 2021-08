per Mail teilen

Das Badische Staatstheater in Karlsruhe sucht nach einer neuen Leitung für die Opernsparte. Die bisherige Operndirektorin Nicole Braunger will das Theater verlassen.

Das Jobangebot tauchte am Mittwoch auf der Internetseite des Theaters auf. In der Stellenausschreibung des Theaters heißt es: der Operndirektorenposten sei ab der nächsten Spielzeit zu besetzen - mit dem Zusatz: früherer Einstieg erwünscht. Opernchefin Nicole Braunger wollte sich bisher dazu nicht äußern. Hintergrund ist möglicherweise ein Zerwürfnis mit Generalintendant Peter Spuhler. Aus Theaterkreisen heißt es, Braunger wolle nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten.

SWR Kultur-Expertin Marie-Dominique Wetzel mit Einschätzungen zu den aktuellen Entwicklungen am Staatstheater:

Opernchefin wollte schon früher aufhören

Die Operndirektorin hatte offenbar schon im Winter um die Aufhebung ihres Vertrags gebeten, damals hatte Generalintendant Peter Spuhler ihr Gesuch noch abgelehnt. Da ihr Vertrag regulär mit Ende dieser Spielzeit ausläuft, musste sie jetzt über eine Verlängerung entscheiden. Nicole Braunger arbeitet seit 2018 in Karlsruhe, ihre Berufung zur Operndirektorin hatte damals für Verwunderung gesorgt, weil die ausgebildete Sängerin davor nie eine Leitungsfunktion an einem Theater innehatte, sondern zuletzt in einer Künstleragentur beschäftigt war.

Personalie vor Hintergrund von Querelen

Der Abgang erfolgt vor dem Hintergrund eines internen Dauerstreits. In den vergangenen Monaten hatte es von Mitarbeitern des Badischen Staatstheaters immer wieder Kritik am autoritären Führungsstil des Generalintendanten gegeben. Sie werfen ihm vor, ein Klima der Angst zu verbreiten. Die Krise am Theater beschäftigt seit einiger Zeit auch die Stadt Karlsruhe und das Kunstministerium.