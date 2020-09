Kleiner, bescheidener, intimer und alles im Freien; so findet dieses Jahr „Rossini in Wildbad“ statt. Ein Ersatzfestival im Miniaturformat wegen Corona. Am Mittwochabend hatte es im Kurpark seinen Auftakt. Der Höhepunkt allerdings findet Freitag, Samstag und Sonntag statt. Höhepunkt im doppelten Sinn: eine Oper mitten im Wald, auf der Hängebrücke Wildline. Am Donnerstagabend war Generalprobe für ein musikalische Experiment. SWR 4 Reporter Peter Lauber war dabei.