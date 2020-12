"Luftig, sicher und entspannt" - so soll im Juli nächsten Jahres das Rossini-Festival in Bad Wildbad ablaufen. Geplant sind Veranstaltungen, die vorwiegend im Freien stattfinden. Die Organisatoren haben am Freitag das Programm vorgestellt. Die Corona-Pandemie werde sich sicher entspannt haben bis zum Sommer, meint Rossini-Intendant Jochen Schönleber. Man plane mit vielen schönen Orten, so Schönleber. Sei es das historische Sonnenbad im Kurpark oder einsame Orte im Wald auf dem Sommerberg. Tradition ist bereits das Konzert auf dem Baumwipfelpfad. Dort wird dieses Mal Haydns Schöpfung aufgeführt. Und nach der erfolgreichen Premiere in diesem Jahr soll auch die Hängebrücke auf dem Sommerberg wieder bespielt werden – mit einem A-capella-Konzert eines Krakauer Kammerchors.