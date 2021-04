In vielen Krankenhäusern müssen wieder mehr Corona-Patienten behandelt werden. Das Klinikum Mittelbaden hat deshalb alle plan- und verschiebbaren Operationen abgesagt. Auch andere Kliniken spüren die dritte Welle.

Im Klinikum Mittelbaden spitzt sich die Lage durch die zunehmende Zahl von Covid-Patienten zu. Dort werden zur Zeit 71 Corona-Patienten behandelt, zehn davon auf der Intensivstation. Die Zahlen liegen sogar deutlich über denen von Weihnachten/Neujahr. Man befinde sich aktuell in einem exponentiellen Teil der dritten Welle, sagt der medizinische Geschäftsführer, Thomas Iber.

"Die Entwicklung ist dramatisch." Thomas Iber, medizinischer Geschäftsführer Klinikum Mittelbaden

Um die Kapazitäten zu bündeln, hat das Klinikum an seinen drei Standorten in Rastatt, Baden-Baden und Bühl alle verschiebbaren Operationen abgesagt, ausgenommen davon sind Notfälle und dringliche Fälle wie Tumor-Operationen.

Pforzheim sagt noch keine Operationen ab

Am Siloah-Klinikum in Pforzheim finden geplante OPs dagegen weiter statt, die Situation sei "händelbar", so eine Sprecherin. Auch hier steigt zwar die Zahl der Corona-Patienten seit etwa zwei Wochen, allerdings nicht so schnell wie am Klinikum Mittelbaden. Im Moment behandele man 14 Covid-Patienten, zum Höhepunkt der zweiten Welle rund um Weihnachten/Neujahr waren es mehr als 70.

Karlsruher Klinikchef befürchtet mehr Corona-Intensivpatienten

Im größten Krankenhaus der Region, dem Städtischen Klinikum in Karlsruhe werden aktuell neun Covid-Patienten auf der Intensivstation und 17 weniger schwere Fälle auf der Allgemeinstation behandelt. Seit 18. März befindet man sich in der höchsten Pandemie-Stufe 3, was bedeutet, dass planbare Operationen verschoben werden. Laut Klinikum-Chef Michael Geißler befindet man sich erst am Anfang der dritten Welle.