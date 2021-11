Online-Übersichtskarte zu Impfangeboten

Für den Stadt- und Landkreis Karlsruhe bietet das Landratsamt jetzt online eine Übersichtskarte, wo man sich gegen das Corona-Virus impfen lassen kann. Egal, ob Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung - auf dem gemeinsam mit der Stadt Karlsruhe betriebenen Corona-Portal hat das Karlsruher Landratsamt eine interaktive Karte freigeschaltet. Die Karte zeigt Arztpraxen, die über ihren eigenen Patientenstamm hinaus Impfangebote gemeldet haben. Außerdem werden Impfaktionen der Mobilen Impfteams angezeigt - aktuell unter anderem in Dettenheim, Malsch, Marxzell und Walzbachtal. Neu sind mehrere Impfstützpunkte, an denen man sich an mindestens einem Tag pro Woche und nach vorheriger Terminvereinbarung impfen lassen kann: in Graben-Neudorf, in Bretten, in Bruchsal und bald in Ettlingenweier.