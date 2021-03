per Mail teilen

Das digitale Leben hat mit Corona richtig Fahrt aufgenommen. Prozesse per Videokonferenz sind zwar noch nicht die Regel, doch ihre Zahl nimmt zu, wie das Beispiel Landgericht Baden-Baden zeigt.

Auch für Richterin Katrin Flum gibt es Veränderungen am Arbeitsplatz. Gelegentlich sitzt sie allein im Gerichtssaal und lässt sich bei Zivilprozessen Anwälte per Videokonferenz zuschalten.

Rund die Hälfte der Zivilrichter und Richterinnen am Landgericht in Baden-Baden hat bereits Erfahrungen mit digitalen Prozessen. Nur bei Zivilprozessen wird das gemacht - also solchen Verhandlungen, zu denen die Anwälte der Verfahrensbeteiligten meist alleine kommen.

Zeugen möchte die Richterin lieber erleben

Sobald Zeugen mit im Spiel sind, zieht Richterin Flum die Präsenz-Variante vor - auch, um sich ein besseres Bild machen zu können. Ihre Erfahrungen mit Video-Prozessen sind gut. Schwierig werde es dann, wenn mehr Menschen beteiligt sind. Man falle sich dann öfter ins Wort, sei unsicher, wer nun an der Reihe ist.

Technisch hat sich an Gerichten einiges getan - es gibt aber Grenzen

Auch technisch gebe es manchmal Grenzen. Was passiert zum Beispiel, wenn wegen schlechter Verbindung das Video eines Beteiligten ausgeschaltet werden muss? Muss die Verhandlung dann abgebrochen oder kann sie weitergeführt werden, fragt die Baden-Badener Richterin.

Eigentlich ist die Möglichkeit von Video-Prozessen schon lange in der Zivilprozessordnung vorgesehen. Bislang gab es aber die technische Ausstattung noch nicht. Das hat sich durch die Corona-Pandemie verändert.