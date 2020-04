Wegen der Corona-Krise bleiben an Ostern die Kirchen leer. Damit die Gläubigen trotzdem gemeinsam Gottesdienste feiern können, gibt es von der evangelischen und katholischen Kirche zahlreiche Online-Angebote.

Wegen des Versammlungsverbots wird das Internet zur Kanzel. In Karlsruhe hält der evangelische Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh einen Karfreitagsgottesdienst, der per Livestream übertragen wird. Im Anschluss daran beantwortet er telefonisch Fragen zur Predigt. Ein weiterer Online-Gottesdienst der evangelischen Kirche findet am Ostersonntag in Bretten statt.

Der Ostersonntags-Gottesdienst wird eine Flashmob-Aktion des ZDF Fernsehgottesdienstes aufgreifen und mit dem Lied "Christ ist erstanden" beginnen, das zeitgleich von möglichst vielen Menschen am Fenster, auf dem Balkon, im Garten oder auf der Straße gesungen werden soll.

Einen Überblick über Online-Gottesdienste der badischen Landeskirche finden Sie hier.

Die katholische Kirche überträgt am Samstagabend eine Osternachtfeier aus Hambrücken, dort sind Selfies von Gläubigen auf die Kirchbänke gepinnt. Das Bistum Freiburg überträgt jeden Tag einen Gottesdienst per Livestream aus dem Freiburger Münster. Auch aus Bruchsal wird es am Sonntag einen aufgezeichneten Online-Gottesdienst geben.

In der Bruchsaler Peterskirche wurde ein Online-Gottesdienst für den Ostersonntag aufgezeichnet. SWR

Alternative zum Livestream: Hausgottesdienste

Auch in Pforzheim, Baden-Baden, Rastatt und vielen anderen Orten werden Gottesdienste beider Kirchen online abgehalten. Außerdem werden oft "Hausgottesdienste" angeboten. Dazu stellen die Gemeinden einen Ablauf, Gebete und Lieder zur Verfügung und jeder kann zuhause seinen eigenen Gottesdienst feiern. Das genaue Programm findet sich auf den Internetseiten der jeweiligen Kirchengemeinden.