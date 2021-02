Der Lockdown schlägt vielen nicht nur aufs Gemüt, sondern so langsam auch aufs Gewicht. Fitnessstudios sind zu, Vereinssport ist verboten. Vor allem die Kindern fehlt das Toben, Rennen und Auspowern, egal ob im Verein, in der Kita oder im Sportunterricht in der Schule. Eine Schule in Baden-Baden hat sich deshalb etwas einfallen lassen: Online-Sportunterricht für alle, egal ob Notbetreuung oder Homeschooling, für Schüler und Eltern. Die Idee kommt gut an.