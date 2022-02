Kampagne gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen

Am weltweiten Frauenaktionstag "One Billion Rising" beteiligen sich am Montag auch Menschen unter anderem in Niefern-Öschelbronn, Ispringen (beide Enzkreis) und Calw. Der Protesttag, der seine Wurzeln in New York hat, richtet sich gegen Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen. Neben Fahnen und Aktionsplakaten wird die Öschelbronner Bürgermeisterin Birigt Förster mit pinkfarbenen Stofftüchern in den Fenstern ihres Rathauses ein Zeichen setzen. Mit feuerfarbenen Plakaten, Laken oder Schildern können alle ein Zeichen des stillen Protests setzen, so die Gleichstellungsbeauftragte des Enzkreises, Kinga Golomb. In Calw findet am Mittag eine Tanz- und Trommelaktion gegen Gewalt an Frauen und Mädchen statt.