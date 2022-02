"one billion rising" in Calw und im Enzkreis

Am weltweiten Frauenaktionstag "one billion rising" beteiligen sich heute Menschen unter anderem in Niefern-Öschelbronn und in Calw. Sie protestieren gegen Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen.

Der 14. Februar ist nicht nur der Valentinstag, sondern auch Aktionstag der weltweiten Bewegung "one billion rising". Neben symbolischen Fahnen und Aktionsplakaten will zum Beispiel die Öschelbronner Bürgermeisterin Birigt Förster (parteilos) mit pinkfarbenen Stofftüchern die Fenster ihres Rathauses schmücken. "one bilion rising" 2022 gegen Gewalt an Frauen und Mädchen! Pressestelle Elisabeth Vogt Enzkreis Mit feuerfarbenen Plakaten, Laken oder Schildern kann jedermann und jede Frau an diesem Montag ein Zeichen des stillen Protests setzen, fordert auch die Gleichstellungsbeauftragte des Enzkreises, Kinga Golomb. Tanzen gegen Gewalt in Ispringen Zum Protest der "one billion rising" Bewegung gehört traditionell das Tanzen. Unter anderem die Tanzgruppe La Boom vom Turnverein Ispringen lädt dazu ein, mit Tanz ein Zeichen für die Freiheit von Frauen und Mädchen zu setzen. Wer mitmachen will, kann ein Erklärvideo der Tanzgruppe auf ihrem Facebook- und Instagram-Kanal anschauen, in dem ein Teil der Choreografie gezeigt wird. Ab Mittags gibt es die Möglichkeit, eigene Tanzvideos zu senden, die dann gepostet werden. Tanzen gegen Gewalt in Calw In Calw tanzen am Mittag Frauen und auch Männer gegen Gewalt und Diskriminierung von Mädchen und Frauen. Die Kunst- und Informationsaktion findet ab 12:30 Uhr am Ledereck statt. Neben einer Tanz- und Trommelaktion stellen die OnyX - Beratungsstelle bei sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen und auch das Frauenhaus e.V. Calw ihre Arbeit vor.