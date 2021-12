Erste Infektionen mit Omikron-Variante nachgewiesen

per Mail teilen

In Karlsruhe ist das erste Mal die Omikron-Variante nachgewiesen worden. Wie das Karlsruher Gesundheitsamt meldet wurde am Wochenende bei einer ungeimpften Schülerin die Corona-Virusvariante Omikron nachgewiesen. Die ganze Klasse musste demnach in Quarantäne. Eine Infektionsquelle habe sich bisher nicht ermitteln lassen. Auch ein zweifach geimpfter Mann habe sich infiziert. Es heißt, beide Betroffenen haben bislang leichte Symptome. Auch im Landkreis Calw gibt es vier nachgewiesene Omikron-Fälle.