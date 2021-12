Omikron-Fallzahlen steigen - OB warnt vor Risiken

Bei den Corona-Infektionszahlen in Karlsruhe gibt es laut Oberbürgermeister Frank Mentrup einen leichten Abwärtstrend, die Fallzahlen bleiben aber insgesamt weiter auf hohem Niveau. Gleichzeitig äußerte sich der OB vor der Presse besorgt über mögliche Risiken durch die neue Omikron-Virusvariante. Während die Infektionszahlen zurückgehen, steigen auch in Karlsruhe die Fälle mit der neuen Omikron-Variante schnell an. Dem Oberbürgermeister macht vor allem die rasante Infizierung ganzer Gruppen Sorge - die aktuell etwa zu größeren Ausbrüchen in einer Kita und einem Studierenden-Wohnheim geführt haben. Dadurch könnte es laut OB auch bald wieder zu einer neuen Überlastung in den Kliniken kommen. Um das Infektionsgeschehen einzudämmen will die Stadtverwaltung über den Jahreswechsel ein umfassendes Alkoholkonsum- und Ausschankverbot sowie ein Böllerverbot auf den großen Plätzen der Stadt erlassen und auch Menschenansammlungen ab zehn Personen untersagen.