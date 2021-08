Baden-Baden war am Wochenende ein Freilichtmuseum der Automobilgeschichte. 300 Fahrzeuge wurden beim 44. Internationalen Oldtimer-Meeting präsentiert.

Die Teilnahme am automobilen Schönheitswettwerb in der Kurstadt war in diesem Jahr wegen der Corona-Bestimmungen limitiert: Um die Abstände auf dem Ausstellungsgelände zu wahren, waren nur 300 historische Fahrzeuge in der Lichtentaler Allee zugelassen. Mehr als doppelt so viele Oldtimerbesitzer hatten sich um die begehrten Stellplätze beworben. Auch für das Publikum gab es Beschränkungen. Nur 2.200 Besucher durften auf das Ausstellungsgelände.

Oldtimermeeting Baden-Baden/Alfa Romeo Pressestelle Marc Culas

Zeitlose Schönheit im Blechgewand

Die Besucher des Oldtimer-Meetings konnten Raritäten und Klassiker aus allen Automobil-Epochen bestaunen. Die seltensten Fahrzeuge waren ein Bugatti-Rennwagen von 1903 und eine 120 Jahre alte Motorkutsche aus Frankreich, von der es weltweit nur noch zwei Stück gibt. Die 120 schönsten Fahrzeuge wurden mit Pokalen prämiert.

Expertentalks und rollende Modeschau

Wegen der traumhaften Kulisse vor dem Casino inmitten des Kurparks und der Lichtentaler Allee zählt das Oldtimer-Meeting in Baden-Baden zu den schönsten seiner Art in Deutschland. Begleitet wurde das Meeting von einem umfangreichen Rahmenprogramm mit Gesprächsrunden und einer rollenden Modenschau.