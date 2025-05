per Mail teilen

Im Spätsommer seiner Karriere feiert Olaf der Flipper einen weiteren Erfolg. Mit dem Song "Drinking Wine, Feeling Fine" schafft er es in die britischen Charts.

Olaf der Flipper, Schlagersänger aus Bretten (Kreis Karlsruhe) und ehemaliges Mitglied der Gruppe "Die Flippers", startet jetzt auch in Großbritannien durch. Allerdings nicht mit dem Flippers-Erfolgshit "Wir sagen Dankeschön", sondern mit dem Song "Drinking Wine, Feeling Fine", den der 79-Jährige gemeinsam mit dem Schweizer Schlagersänger Vincent Gross aufgenommen hat. Der Song ist in den britischen iTunes-Charts in den Top Ten gelandet.

Olaf hat seinen Erfolg in Großbritannien vor allem dem BBC-Radio zu verdanken. Unter anderem wird er von ihnen als "Paul McCartney Deutschlands" bezeichnet. Der Sender spielt den Song regelmäßig in seinem Programm ab und bezeichnet den Weinsong als neuen Sommerhit. Olaf und Vincent sind jetzt auch zum Eurovision Song Contest in Basel eingeladen worden. Ob neben einem Interview auch ein Auftritt zu erwarten ist, bleibt offen.

In England "Drinking Wine" in den iTunes-Charts Top 10 - das muss man sich mal vorstellen. Und dann werde ich schon verglichen mit Paul McCartney und Rod Stewart. Da sag ich, mit denen trinke ich gerne ein Glas Wein und mit Paul singe ich dann "Yesterday".

Social-Media-Beitrag auf Instagram von vincentgross

Seit 55 Jahren im Geschäft: Olaf der Flipper passt sich Medienlandschaft an

Als seine Karriere 1970 anfing, gab es nur drei Fernsehprogramme. Mittlerweile schaut die Medienlandschaft ganz anders aus. Auch Olaf hat es geschafft, sich dieser anzupassen. Er macht gemeinsam mit seiner Tochter Pia Videos für die sozialen Medien. Damit wollen sie das Lied noch bekannter machen.

Olaf tritt regelmäßig im Megapark auf Mallorca mit den Liedern "Drinking Wine" und "Wir sagen Dankeschön" auf. Er freut sich, dass unter anderem das Lied "Wir sagen Dankeschön" auch die ganz jungen Fans begeistert. Nächstes Jahr feiert der Brettener seinen 80. Geburtstag und ein Ende seiner Karriere ist noch lange nicht in Sicht.