Die deutschen Handballer müssen in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft vorerst auf Jannik Kohlbacher von den Rhein-Neckar Löwen verzichten. Der Kreisläufer laboriert an einer Adduktorenverletzung und fehlte am Sonntag zum Auftakt des Lehrgangs in Großwallstadt. Man warte ab, wie sich die Regeneration bei ihm entwickle, so der Deutsche Handball Bund. Eine Nachnominierung soll es vorerst nicht geben. Die EM findet vom 13. bis 30. Januar in Ungarn und der Slowakei statt.