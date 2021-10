Offerta-Comeback, Halloween-Grusel und Krimitage - die Veranstaltungstipps fürs Wochenende

In Karlsruhe starten am letzten Wochenende im Oktober die Verbrauchermesse Offerta und die Herbstmess' auf dem Messplatz. In Baden-Baden gibt es eine Halloween-Party und in Rastatt die Krimitage.

Tipp 1: Adrenalinschub bei der Karlsruher Herbstmess'

Wer Fahrgeschäfte und Adrenalinschübe mag, ist hier genau richtig. Auf der Karlsruher Herbstmess' geht es ab Freitag wieder rund. Zum Beispiel mit einer 50 Meter hohen Überkopfschaukel, die die Mitfahrerinnen und Mitfahrer mit 90 kmh durch die Luft wirbelt. Neben den Fahrgeschäften sind auch wieder viele Schausteller mit dabei. Für genügend Essen und Trinken ist also gesorgt.

Die Herbstmess' in Karlsruhe: Freitag, 29.10.2021 bis 08.11.2021 auf dem Karlsruher Messplatz. Der Eintritt auf das Gelände ist kostenlos, am Eingang wird überprüft, ob man gegen Corona geimpft ist. Alternativ reichen auch ein Genesenen-Nachweis oder ein negativer Corona-Test.

Tipp 2: Gruselspaß und Halloween-Party für Kinder in Baden-Baden

Am Sonntag ist Halloween und damit für viele wieder Zeit sich zu verkleiden und durch die Straßen zu ziehen. In Baden-Baden gibt es für Kinder im Alter von 8-14 Jahren eine Halloween-Party in der Lila Villa. Es gibt grauenhafte Snacks, schreckliche Getränke und einen Kostümwettbewerb. Start ist um 16 Uhr, die Party ist auf 36 Personen beschränkt, es gibt aber noch genügend Plätze.

Die Halloween-Party in der Lila Villa: Sonntag, 31.10.2021 ab 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es gelten die allgemeinen Corona-Regeln, Zutritt also nur mit 3G. Schüler mit Schülerausweis gelten am Partytag noch als getestet.

Tipp 3: Auf den Spuren des weltberühmten Don Quijote in Mühlacker

Die Abenteuer von Don Quijote sind weltbekannt. Er glaubt von sich selbst, ein Ritter zu sein, weil er so gerne Bücher zu diesem Thema liest. Deswegen stürzt er sich immer wieder in neue Abenteuer, die aber meistens nicht ganz so ruhmreich für ihn enden. Begleitet wird er immer von seinem Schildknappen Sancho Panza, der versucht, Schlimmeres zu verhindern. Am Samstag macht das Theaterstück Station in Mühlacker.

Don Quijote – Neues Globe Theater © Philipp Plum

Die Theateraufführung Don Quijote: Samstag, 30.10.2021 ab 19 Uhr im Uhlandbau in Mühlacker. Tickets kosten zwischen 16 und 24 Euro und können bei der Volkshochschule telefonisch unter 07041 876-305 gekauft werden.

Tipp 4: Vom Kochlöffel bis zur Urlaubsreise bei der Offerta in Karlsruhe

Letztes Jahr musste sie wegen Corona kurzfristig abgesagt werden, ab Samstag ist die Verbrauchermesse Offerta wieder zurück an der Karlsruher Messe. In verschiedenen Hallen erwartet die Besucher wieder alles zu den Themen Bauen, Wohnen oder Freizeit. Für die musikalische Unterhaltung sollen auch viele Künstler aus der Region sorgen.

Die Verbrauchermesse Offerta: Von Samstag 30.10.2021 bis Sonntag 07.11.2021 in der Messe Karlsruhe. Der Eintritt kostet unter der Woche 8,50 Euro und am Wochenende 10 Euro. Es besteht Maskenpflicht auf dem Messegelände. Besucherinnen und Besucher brauchen einen Corona-Nachweis, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind.

Tipp 5: Die Suche nach dem Mörder bei den Krimitagen in Rastatt

Wer ist der Mörder? Diese Frage wird sicher auch bei den ersten Rastatter Krimitagen gestellt werden. Am Freitag und Samstag lesen verschiedenen Krimi-Autoren an insgesamt drei Orten in der Stadt aus ihren Büchern vor. Unter anderem dabei ist Bernd Leix, dessen Krimis oft in Karlsruhe und Umgebung spielen. Jede Lesung dauert eine halbe Stunde, danach können alle gemütlich zum nächsten Leseort wechseln.

Die Rastatter Krimitage: Von Freitag 29.10.2021 bis Samstag 30.10.2021 im Kellertheater, im Wehrgeschichtlichen Museum und in der Beletage des Pfarrhauses St. Alexander in Rastatt. Ein Ticket für alle Lesungen an einem Abend kostet 15 Euro und kann bei der Buchhandlung "Wortwerke" gekauft werden. Während der Veranstaltung muss eine medizinische Maske getragen werden. Außderdem ist ein 3G-Nachweis erforderlich.